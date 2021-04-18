اتحاد اليد لـ في الجول: خطاب قداح لا يفيد المنع.. فعلنا معه مثلما حدث مع الطيار

نفى أيمن صلاح المشرف على منتخب مصر لكرة اليد وعضو اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للعبة منع حسن قداح لاعب الزمالك من خوض المواجهة الفاصلة أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي مساء غدا الإثنين مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري بعد التعادل في النقاط بـ 42 نقطة لكل منهما.

وتلقى الزمالك خطابا من الاتحاد المصري لكرة اليد يحذر من مشاركة حسن قداح أمام الأهلي بعد انضمامه لمعسكر الفريق قبل العرض على طبيب المنتخب.

وقال أيمن صلاح لـ FilGoal.com: "خطاب الاتحاد المصري إلى الزمالك لا يفيد المنع كما يظن البعض".

وأوضح "الهدف فقط الاطمئنان على اللاعب والتأكد من جاهزيته حال المشاركة بتقرير طبي مشترك بين طبيب الزمالك والمنتخب".

وشدد صلاح "نثق بالتأكيد في حرص نادي الزمالك لكنها إجراءات طبيعية وفعلناها مع الأهلي".

واختتم تصريحاته "استبعدنا محمد الطيار بسبب كورونا ولن يشارك غدا أيضا إلا في حالة سلبية العينة الجديدة له".

وكان حسن قداح قد غاب عن أخر مباراتين للزمالك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة الأسبوع الماضي أمام طلائع الجيش.