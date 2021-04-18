في ربع ساعة مجنونة.. سان جيرمان يخطف الفوز أمام سانت إيتيان ويشعل قمة الدوري الفرنسي

خطف باريس سان جيرمان فوزا قاتلا على سانت إيتيان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وفي أقل من 20 دقيقة تم تسجيل الخمسة أهداف في المباراة ليشتعل صراع المنافسة على صدارة الدوري.

وافتتح سانت إيتيان التسجيل في الدقيقة 78 عن طريق دينيس بوانجا قبل أن يعادل كيليان مبابي النتيجة سريعا في الدقيقة 79.

وتقدم مبابي لسان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 87 قبل أن يعادل رومين هاموما النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة 92.

ولم تنته إثارة المباراة بهدف التعادل بعد أن سجل ماورو إيطاردي هدفا قاتلا في الدقيقة 95.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ليل المتصدر.

ويلعب موناكو صاحب المركز الثالث بـ 65 نقطة مع بوردو مساء اليوم الإثنين.

ويحل ليون صاحب المركز الرابع بـ 64 نقطة ضيفا على نانت في ختام مباريات الجولة.