اتحاد اليد يحذر الزمالك من مشاركة قداح قبل عرضه على طبيب المنتخب.. والنادي يرد

حذر الاتحاد المصري لكرة اليد نادي الزمالك من مشاركة حسن وليد قداح لاعب الفريق أمام الأهلي في قمة حسم الدوري قبل عرضه على طبيب المنتخب.

وكان وليد قداح قد تعرض للإصابة أمام طلائع الجيش وغاب عن مواجهة الأهلي في ختام الدوري المصري.

ويلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة مساء غدا الإثنين بعد التساوي في النقاط برصيد 42 نقطة لكل منهما.

وقال عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "خطاب اتحاد كرة اليد برفض خوض وليد قداح مباراة الأهلي قبل فحص طبي من طبيب المنتخب مرفوض شكلا ومضمونا".

وتابع "الخطاب به فرض وصاية على لاعب من حق نادي الزمالك ويتقاضى أجره من النادي".

وشدد الدردير "الزمالك أحرص المؤسسات على سلامة وصحة قداح ولن يغامر به في سبيل أي مباراة حتى لو حسم الدوري".

واختتم تصريحاته "قداح لن يشارك أمام الأهلي في اللقاء الفاصل وتواجده في المعسكر لمؤازرة زملائه وتلقي العلاج".

كما نشر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض فيه خطاب الاتحاد المصري لكرة اليد وجاء كالآتي:

"تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفضها للخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة اللاعب وليد حسن قداح في المباريات المقبلة إلا بعد العرض على طبيب المنتخب".

"إدارة النادي حريصة على لاعبيها أكثر من أي جهة أخرى كما أن النادي هو الذي قرر عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، ولم يشارك في المباريات الأخيرة وأبرزها قمة الأهلي على حسم الدوري كما سيغيب عن مباراة القمة الفاصلة غدا ".

"انضمام اللاعب لمعسكر الفريق جاء لحرص اللاعب على دعم فريقه معنويا قبل المباراة الفاصلة لحسم اللقب غدا".

"الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي على أعلى مستوى ولن يسمح بمشاركة أي لاعب إلا بعد الاطمئنان على سلامته بصورة كاملة".