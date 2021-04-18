ناجلزمان يتحدث عن اهتمام بايرن به بعد تأكد رحيل فليك

أكد يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج أن نادي بايرن ميونيخ لم يتفاوض معه ليكون خلفا لهانز فليك.

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك، في حين رفض بايرن كشف مدربه عن الأمر أمام الإعلام (التفاصيل).

وقال ناجلزمان عن اهتمام بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد. لا أعرف ما يريده بايرن ميونيخ".

وشدد "لم تكن هناك أي مفاوضات ولا عروض، ولن أخوض حربا مع نادي لايبزيج".

قبل إعلان فليك عن رغبته في الرحيل كان ناجلزمان قد قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا أنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبايرن ميونيخ، مشددا على أن البافاري لم يتفاوض مع وكلائه أيضا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

فليك (56 عاما) قاد البافاري في 81 مباراة منذ توليه المهمة خلفا لنيكو كوفاتش، فاز في 67 وتعادل في 7 وخسر 7.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.