بايرن ميونيخ: لا نوافق على قرار فليك الفردي.. استئناف المحادثات بعد مواجهة ماينز

الأحد، 18 أبريل 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

رفض نادي بايرن ميونيخ إعلان هانز فليك المدير الفني للفريق رغبته في الرحيل عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان فليك قد أعلن أمس السبت رغبته في الرحيل وإنهاء تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط فليك بتعاقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2023، وتشير تقارير صحفية إلى احتمالية رغبة المدير الفني في قيادة ألمانيا.

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وجاء بيان بايرن ميونيخ كالآتي: "هانز فليك أبلغ الجمهور أمس السبت برغبته في إنهاء عقده المستمر حتى صيف 2023".

وتابع "اتفق النادي معه على التركيز في المباريات الثلاثة المقبلة ضد فولفسبورج وباير ليفركوزن وماينز حتى 24 أبريل".

وأضاف البيان "بايرن ميونيخ لا يوافق على التواصل الفردي من جانب فليك وسيتم مواصلة المحادثات على النحو المتفق عليه عقب مواجهة ماينز في 24 أبريل".

ويرحل يواخيم لوف، المدرب الحالي لألمانيا، عن الفريق مع نهاية يورو 2020.

وعمل فليك مساعدا للوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014.

وفي تصريحات أخرى لـMiaSanMia قال فليك:"بالطبع منتخب ألمانيا خيار متاح لكل مدرب، لكن بالنسبة لي لم يكن الأمر سهلا خلال الأسابيع الماضية".

الدوري الألماني بايرن ميونيخ هانز فليك
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