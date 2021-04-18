بالنيران الصديقة.. ميلان يهزم جنوى ويواصل الزحف

واصل ميلان زحفه نحو قمة ترتيب الدوري الإيطالي بعد التغلب على جنوى بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر قبل مواجهته لنابولي مساء اليوم الأحد.

وافتتح أندي ريبيتش التسجيل لميلان بهدف في الدقيقة 13 قبل أن يعادل ماتيا ديسترو النتيجة في الدقيقة 37، وخطف ميلان نقاط المباراة بهدف عكسي في الدقيقة 68 عن طريق سكاماكا.

وينتظر ميلان تعثر إنتر في مبارياته المقبلة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

كما أمن ميلان تواجده في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما وسع الفارق بينه وبين نابولي صاحب المركز الخامس إلى 7 نقاط.

ويلعب نابولي ضد إنتر مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

بينما يلتقي أتالانتا صاحب المركز الثالث بـ 62 نقطة ضد يوفنتوس صاحب المركز الرابع بـ 61 نقطة بعد قليل.