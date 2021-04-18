اشتباه في إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد غياب لاعبه فيدي فالفيردي عن لقاء خيتافي بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ويلعب ريال مدريد ضد منافسه خيتافي ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأفاد نادي ريال مدريد في بيان يوم الأحد: "نؤكد أن لاعبنا فالفيردي كان في عزلة منذ يوم أمس السبت 17 أبريل، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا".

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وأضاف البيان "على الرغم من أن اللاعب جاءت نتائج فحوصاته سلبية تم عزله وسيغيب عن لقاء خيتافي".

وكان النادي قد أعلن غياب فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، لكنه لم يحدد مدة غيابه.

وأوضح بيان النادي الملكي "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت لميندي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من حمل عضلي زائد في ساقه اليسرى".

وأتم البيان "سيتم تقييم تطور حالته".

ويغيب عن ريال مدريد عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم سيرخيو راموس وداني كارباخال ورافاييل فاران للإصابة.

كما يبتعد كاسيميرو وناتشو فيرنانديز للإيقاف، ويغيب إدين هازارد رغم تدربه جماعيا طوال الفترة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، خلف المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الـ67 نقطة.

فيدي فالفيردي ريال مدريد
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