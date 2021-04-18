كرة سلة - سيدات سبورتنج إلى نهائي دوري السوبر وفي انتظار اللقاء الفاصل لتحديد الطرف الآخر

نجح فريق سيدات سبورتنج في التأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد تخطي الجزيرة.

وتغلب سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 104-72 في المباراة الثانية بين الفريقين والتي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 101-86 على نفس الصالة.

وتأهل سبورتنج إلى النهائي بعد عدم الحاجة إلى مباراة ثالثة لفوزه في المباراتين.

أما فريق سيدات الأهلي فنجح في معادلة النتيجة بالفوز على هيليوبوليس بنتيجة 65-62 ليؤجل حسم الطرف الآخر من النهائي.

والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري السوبر للسيدات أمام سبورتنج.

وتقام مباراة فاصلة اليوم الأحد بين الأهلي وهيليوبوليس لتحديد المتأهل إلى النهائي.

ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي يحتاج الفريق الفوز في 3 مباريات من أجل حسم اللقب.

والدور النهائي من دوري السوبر يقام أيام 26 و28 و30 من أبريل الجاري و2 و4 من شهر مايو المقبل.