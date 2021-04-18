حكيمي: لا أنكر صعوبة الجمع بين الصيام والتدريب

الأحد، 18 أبريل 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أشرف جكيمي

لم ينكر المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر صعوبة الجمع بين الصيام وخوض التدريبات أو المباريات مع فريقه، خلال شهر رمضان.

حكيمي سيلعب مباراته الأولى في شهر رمضان ضد إنتر يوم الأحد ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وقال حكيمي في تصريحات لجريدة لا ريببليكا: "لا أنكر صعوبة الجمع بين الصيام والتدريبات، لكن الصيام أمر مهم بالنسبة لديني وثقافتي، وأنا أهتم بهذا الأمر حقا".

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وأضاف "ما يهم في حالة الصيام هو كيفية استرجاع طاقة الجسم والحصول على الراحة".

ويقترب حكيمي من حصد لقبه الأول مع إنتر، إذ يتصدر الفريق جدول الدوري الإيطالي بفارق مريح عن منافسه.

فإنتر يملك 74 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن ميلان الوصيف و12 نقطة عن يوفنتوس الثالث.

أشرف حكيمي إنتر
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