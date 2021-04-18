في القمة - تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي.. مفاضلة في مركز الظهير

الأحد، 18 أبريل 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أوباما في حرس الحدود

يدخل الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون مواجهة القمة ضد الأهلي والمفاضلة في مركز الظهير الأيسر.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويفاضل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بين أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي للبدء أساسيا في تشكيل اليوم.

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ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - أحمد فتوح (محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمود شيكابالا - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مروان حمدي

في القمة الزمالك تشكيل الزمالك المتوقع
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