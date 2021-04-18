في القمة - تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك.. مفاضلة في مركز الجناح

الأحد، 18 أبريل 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف في سيمبا

يدخل الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لقاء القمة ضد الزمالك بغيابات في مراكز مختلفة.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويفاضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بين طاهر محمد ومحمود كهربا للبدء أساسيا في تشكيل اليوم.

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ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد (محمود كهربا)

الهجوم: محمد شريف

في الدوري الزمالك الأهلي القمة التشكيل المتوقع
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