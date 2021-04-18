مواعيد مباريات الأحد 18 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.. قمة الدوري ومنافسات أوروبية

تنطلق مساء اليوم الأحد قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة الدوري ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وسيتم نقلها على قناتي أون تايم سبورتس 1 وأون تايم سبورتس 2.

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وبخلاف قمة الدوري المصري تقام عدد من مباريات الدوريات الأوروبية الأخرى أبرزها كالآتي:

الدوري الإنجليزي:

يستضيف أرسنال فريق فولام في الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات الجولة 32 وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق بيرنلي في الخامسة مساء عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني:

يستضيف أتليتكو مدريد فريق إيبار في الساعة 4:15 عصرا، بينما يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في التاسعة مساء في صراع الصدارة في المسابقة.

الدوري الإيطالي:

تشهد المسابقة إقامة مباريات الجولة 31 في صراع ترتيب المراكز في الجولات الأخيرة.

ويستضيف ميلان فريق جنوى في الساعة 12:30 ظهرا قبل أن يحل يوفنتوس ضيفا على أتالانتا في الثالثة عصرا.

وفي ختام اليوم يحل إنتر متصدر المسابقة ضيفا على نابولي في التاسعة إلا ربع مساء.