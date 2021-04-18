بيكيه: تسجيل محادثتي مع ألبا ليس تصرفا لائقا

علّق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، على تسجيل محادثته مع زميله جوردي ألبا قبل أيام من نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة اكتسح أتليتك بلباو برباعية دون رد وحصد لقب الكأس على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وقال بيكيه بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية لأجل اللاعبين القدامى وأيضا لأجل الشبان، لقد قدموا الكثير، الشبان أثبتوا أن مستقبلا كبيرا ينتظرهم".

وتابع: "2021 كانت بمثابة بداية جديدة لنا، خصوصا بعد قدوم لابورتا الذي أعطانا الكثير من الأمل".

وشدد: "الفوز بالثنائية ممكن بالطبع، سيكون موسما رائعا لو حققنا اللقبين المحليين".

وأوضح: "ربما كأس الملك ليس البطولة الأكثر أهمية، لكنها تعطينا دفعة كبيرة".

وسُئل بيكيه عن المحادثة التي جمعته بـ جوردي ألبا في مقر تدريب برشلونة وتم تسجيلها وبثها بواسطة محطة "كواترو" الإسبانية.

في تلك المحادثة التي تمت بعد الهزيمة أمام ريال مدريد، يقول بيكيه لـ ألبا: "لا تقلق، سنفوز بلقب الكأس".

ليرد عليه ألبا: "لا أدري إن كنا سنفوز".

وبيكيه أكد مجددا: "لا تقلق، سنفوز".

بيكيه علّق على هذا التسريب بعد التتويج بالكأس: "إنه عمل يقوم به محترفون، الذين هم الصحافة في هذه الحالة، لكني لا أرى أن تسجيل مثل هذه المحادثات الخاصة أمرا لائقا".

واستدرك: "تحدثنا في غرفة خلع الملابس عن دخول المباراة بقوة شديدة، وهذا ما حدث مع فرصة دي يونج التي أصابت القائم".

وأتم: "في الشوط الثاني كنا نعرف أنه إذا سجلنا هدفا، فسيفتحون خطوطهم بشكل أكبر وتظهر المساحات، أهنئ زملاءي والجهاز الفني".









































وسجّل أهداف برشلونة: أنطوان جريزمان، وفرينكي دي يونج، وليونيل ميسي في مناسبتين.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 31 لقبًا في كأس ملك إسبانيا، ويعزز رقمه القياسي في البطولة.

بينما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 23 بطولة، وهو صاحب المركز الثاني في عدد بطولات الكأس.

كما حصد برشلونة لقبه الأول منذ عامين تقريبا، إذ لم يفز بأي بطولة منذ تتويجه بالدوري الإسباني 2018\2019 تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وفاز رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة ببطولته الأولى كمدرب لـ برشلونة، وبكأس ملك إسبانيا للمرة الثانية في مسيرته بعد 2008 مع فالنسيا.

وحطم ميسي رقما قياسيا تاريخيا صامدا منذ 70 عاما تقريبا، إذ رفع رصيده إلى 9 أهداف في المباريات النهائية لكأس إسبانيا، متجاوزا تيلمو زارّا أسطورة أتليتك بلباو صاحب الـ8 أهداف.

ويعد النهائي بين برشلونة وأتليتك بلباو هو النهائي الأكثر تكرارا في تاريخ المسابقة، إذ التقيا للمرة التاسعة.

وفاز برشلونة للمرة السابعة في مواجهاته النهائية مع أتليتك بلباو، في مقابل انتصارين فقط للفريق الباسكي.

وخاض برشلونة نهائي كأس إسبانيا رقم 41 في تاريخه، وهو رقم قياسي للمسابقة التي انطلقت عام 1902.

وخسر أتليتك بلباو النهائي السادس له على التوالي في المسابقة، إذ لم ينتصر منذ تتويجه بنسخة 1984 على حساب برشلونة في "مجزرة سانتياجو برنابيو".

وفرّط أتليتك بلباو في اللقب للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، إذ خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال سوسيداد مطلع الشهر الجاري.

يما خاض مارسيلينو جارسيا تورال النهائي الثالث في مسيرته التدريبية، لكنه عجز عن تكرار انتصار 2019 على حساب برشلونة وقتما كان مدربا لـ فالنسيا.

وكسر برشلونة عقدة مدينة إشبيلية التي امتدت لـ96 عاما، إذ لم يفز بأي نهائي من مباراة واحدة في عاصمة الأندلس منذ تتويجه بكأس إسبانيا 1925 على حساب أريناس.

وانتقم برشلونة من أتليتك بلباو الذي فاز عليه في نهائي كأس السوبر الإسباني قبل عدة أسابيع على نفس الملعب.

وبخسارة أتليتك بلباو، والتأهل المُنتظَر لـ برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الإسباني، سيحصل صاحب المركز السابع في الدوري على فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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