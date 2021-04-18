كرة سلة – الاتحاد والزمالك والجزيرة يحققون الفوز الثاني.. والأهلي يعادل النتيجة

واصل الاتحاد السكندري والزمالك والجزيرة، انتصاراتهم في المواجهات الثانية لدور ربع النهائي من دوري السوبر لكرة السلة، فيما عادل الأهلي النتيجة مع سبورتنج.

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 88-51.

زعيم الثغر بهذه النتيجة، عزز تقدمه على الفريق العسكري بمباراتين مقابل لا شيء، وبات بحاجة إلى حسم مباراة آخرى لبلوغ نصف النهائي.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 74-70، ليعادل النتيجة مع الفريق السكندري بمباراة لكل فريق.

الزمالك بدوره فاز مجددا على المصرية للاتصالات بنتيجة 92-59 .

الفريق الأبيض حقق فوزه الثاني على المصرية للاتصالات، ليصبح على بعد انتصار آخر لبلوغ نصف النهائي، قبل المشاركة في بطولة إفريقيا.

ويستعد الزمالك للسفر إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية برعاية NBA.

وأخيرا، فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 87-86 في أجمل مباريات اليوم بالمسابقة.

وأصبح الجزيرة أيضا على بعد فوز واحد لبلوغ نصف النهائي على حساب سموحة.

وتحصل الفرق على ثلاثة أيام راحة، قبل أن يخوضوا المواجهات الثالثة فيما بينهم يوم الثلاثاء المقبل.