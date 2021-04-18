كومان: في برشلونة مصير المدرب يتوقف على البطولات.. هذا اللقب مهم لي

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، أن الفوز بكأس ملك إسبانيا قد يساهم في تحديد مستقبله مع الفريق.

برشلونة توج بالكأس رقم 31 في تاريخه، بعد اكتساحه أتليتك بلباو 4-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب لا كارتوخا.

وقال كومان بعد اللقاء: "أنا سعيد للغاية بعد الفوز باللقب. نفتقد فقد جمهورنا ولكن نهديهم هذا اللقب، لقد عانوا، لكنه يوم عظيم في النهاية".

وأضاف: "بدأنا الموسم ببعض الأفكار، ثم أجرينا تعديلات على الفريق. وعلى الرغم من التعديلات واللاعبين الشبان الكُثر، فقد كنا نعرف أنه يتوجب علينا القتال للفوز بالألقاب، والآن لدينا لقب بالفعل بين أيدينا وسنقاتل للفوز بالدوري الإسباني".

وعند سؤاله عن تأثير هذا اللقب في مستقبله، أوضح: "أي مدرب في برشلونة يعلم جيدا أن مصيره مرتبط بالنتائج والألقاب. أحيانا يزعجني التغيير السريع في الجهاز الفني، ولكن الفوز بلقب مهم للفريق ولي".

وشدد: "الوصول هنا كان معقدا للغاية، لو كان هناك فريق يستحق رفع هذا اللقب، فهو نحن".

وأتم: "آمل أن يواصل ميسي، إنه فائز بالفطرة ودائما ما يظهر في المباريات الأكثر أهمية، ولكن علينا أن نشيد بكافة اللاعبين".









































وسجّل أهداف برشلونة: أنطوان جريزمان، وفرينكي دي يونج، وليونيل ميسي في مناسبتين.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 31 لقبًا في كأس ملك إسبانيا، ويعزز رقمه القياسي في البطولة.

بينما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 23 بطولة، وهو صاحب المركز الثاني في عدد بطولات الكأس.

كما حصد برشلونة لقبه الأول منذ عامين تقريبا، إذ لم يفز بأي بطولة منذ تتويجه بالدوري الإسباني 2018\2019 تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وفاز رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة ببطولته الأولى كمدرب لـ برشلونة، وبكأس ملك إسبانيا للمرة الثانية في مسيرته بعد 2008 مع فالنسيا.

وحطم ميسي رقما قياسيا تاريخيا صامدا منذ 70 عاما تقريبا، إذ رفع رصيده إلى 9 أهداف في المباريات النهائية لكأس إسبانيا، متجاوزا تيلمو زارّا أسطورة أتليتك بلباو صاحب الـ8 أهداف.

ويعد النهائي بين برشلونة وأتليتك بلباو هو النهائي الأكثر تكرارا في تاريخ المسابقة، إذ التقيا للمرة التاسعة.

وفاز برشلونة للمرة السابعة في مواجهاته النهائية مع أتليتك بلباو، في مقابل انتصارين فقط للفريق الباسكي.

وخاض برشلونة نهائي كأس إسبانيا رقم 41 في تاريخه، وهو رقم قياسي للمسابقة التي انطلقت عام 1902.

وخسر أتليتك بلباو النهائي السادس له على التوالي في المسابقة، إذ لم ينتصر منذ تتويجه بنسخة 1984 على حساب برشلونة في "مجزرة سانتياجو برنابيو".

وفرّط أتليتك بلباو في اللقب للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، إذ خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال سوسيداد مطلع الشهر الجاري.

يما خاض مارسيلينو جارسيا تورال النهائي الثالث في مسيرته التدريبية، لكنه عجز عن تكرار انتصار 2019 على حساب برشلونة وقتما كان مدربا لـ فالنسيا.

وكسر برشلونة عقدة مدينة إشبيلية التي امتدت لـ96 عاما، إذ لم يفز بأي نهائي من مباراة واحدة في عاصمة الأندلس منذ تتويجه بكأس إسبانيا 1925 على حساب أريناس.

وانتقم برشلونة من أتليتك بلباو الذي فاز عليه في نهائي كأس السوبر الإسباني قبل عدة أسابيع على نفس الملعب.

وبخسارة أتليتك بلباو، والتأهل المُنتظَر لـ برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الإسباني، سيحصل صاحب المركز السابع في الدوري على فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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