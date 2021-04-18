كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية

الأحد، 18 أبريل 2021 - 01:10

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

وقع الزمالك في المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال في كرة الطائرة.

ويتواجد الزمالك رفقة فرق آسبور الرواندي، وجي إس يو الكونغولي، والجمارك النيجيري بالمجموعة.

بعثة الزمالك غادرت مصر إلى تونس للمشاركة في البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجاري.

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الزمالك نجح في قيد لاعبه ستيف هانت باللحظات الأخيرة قبل السفر، ليسافر مع الفريق للمشاركة في البطولة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.

واعتذر الأهلي حامل لقب البطولة عن عدم المشاركة في النسخة الحالية من المسابقة.

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