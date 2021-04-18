زيدان يستعين بـ4 لاعبين من "كاستيا" في آخر لحظة قبل مواجهة خيتافي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد كاستيا

نشر نادي ريال مدريد قائمة جديدة لمباراته أمام خيتافي اليوم الأحد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 31 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة إضافات عن تلك التي نُشرَت صباح اليوم، إذ انضم إليها 4 لاعبين من الفريق الرديف "ريال مدريد كاستيا"، ليصل إجمالي القائمة إلى 20 لاعبا.

والرباعي المضاف هو: ميجيل جوتييريز الظهير الأيسر، وبابلو رامون قلب الدفاع، وسيرخيو أريباس الجناح، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.

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وتواجد في القائمة الأولى قلب فيكتور تشوست قائد كاستيا الذي تدرّب مع الفريق الأول على مدار الأيام الماضية.

وشارك اللاعبون الأربعة مع ريال مدريد كاستيا في مباراة أمام تالافيرا مساء السبت بدوري القسم الثالث، قبل أن ينضموا لقائمة الفريق الأول استعدادا لمواجهة خيتافي.

ويغيب عن ريال مدريد عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم سيرخيو راموس وداني كارباخال وفيرلان ميندي ورافاييل فاران للإصابة.

كما يبتعد كاسيميرو وناتشو فيرنانديز للإيقاف، ويغيب إدين هازارد رغم تدربه جماعيا طوال الفترة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، خلف المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الـ67 نقطة.

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني خيتافي
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