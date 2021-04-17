مخرج القمة لـ في الجول: 15 كاميرا لنقل المباراة.. وتقنيات تظهر لأول مرة

السبت، 17 أبريل 2021 - 23:22

كتب : بسام أبو بكر

استاد القاهرة - دوري أبطال إفريقيا

كشف أسامة الهواري مخرج التليفزيون المصري لقمة الزمالك والأهلي، عدد الكاميرات المستخدمة لنقل اللقاء، وبعض الكاميرات التي ستظهر لأول مرة.

وقال الهواري في تصريحات لـFilGoal.com: "انتظروا مباراة من طراز خاص، وإخراج متميز للغاية، والأهم هو خروج اللقاء بشكل طيب بين القطبين في ظل الأجواء الرمضانية التى يعيشها الشعب المصري حاليا".

وأضاف "فريق العمل الخاص بالقمة سيبدأ بالتواجد في الإستاد منذ الساعة الثالثة عصرا، وسننقل المباراة بـ 15 كاميرا".

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مخرج المباراة أكمل "سيتم توزيع الـ15 كاميرا التي ستنقل المباراة بمعرفتي الخاصة، بجانب وجود كاميرا Slow Motion، وكاميرا wireless وكاميرا Crane، ومن الوارد وللمرة الأولى استخدام Sky camera".

الهواري أتم "فريق العمل سيبذل أقصى جهده من أجل إسعاد الشعب المصري، وأهم شيء هو خروج اللقاء بالشكل الذي يليق بنا كمصريين، خصوصا وأن دربي الزمالك والأهلي يتم متابعته في الوطن العربي بأكمله".

ويلعب الزمالك مع الأهلي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

في القمة الزمالك الأهلي
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