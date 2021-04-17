بدر حامد يضع عبر في الجول خطة ترجيح كفة الزمالك أمام الأهلي

السبت، 17 أبريل 2021 - 22:56

كتب : إبراهيم رمضان

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وضع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، كيف يأخذ فريقه الأفضلية أمام الأهلي من وجهة نظره.

الزمالك يواجه الأهلي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال بدر حامد في تصريحات لـFilGoal.com: "في البداية، الزمالك يسير بخطى ممتازة من حيث الأداء خلال المباريات الأخيرة، وهو الأفضل فنيا خلال الوقت الحالي".

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وأضاف "الأمر الثاني وهو أن يكون أوباما وبنشرقي وساسي وشيكابالا وحازم وفتوح في حالتهم الفنية، لأن هذا سيحدث الفارق جدا مع الزمالك وسيرجح كفته بشكل كبير".

حامد أتبع "الأمر الثالث بالنسبة للغيابات في الأهلى، الوحيد المؤثر هو محمد الشناوي، أما باقي اللاعبين ليسوا مؤثرين، حتى علي معلول ليس مؤثرا لأنهم يلعبون بدونه منذ فترة طويلة".

واستمر "الأمر الرابع والمهم، هو وجود العدالة التحكيمية غدا. هذا الأمر سيؤثر مع الزمالك، وسيرجح كفته لو الأمور التحكيمية سارت بالشكل الطبيعي والعدالة".

وعن الأفضل لتشيل الزمالك، قال حامد "بالتأكيد أحمد فتوح يلعب ظهير أيسر، لأنه يشارك بشكل أساسي منذ فترة ويؤدي بشكل ممتاز، وجيد دفاعيا وهجوميا".

واستمر "أما عبد الله جمعة، فعاد لتوه من الاصابة وبالتأكيد الجاهزية ترجح كفة فتوح الأجهز، أما عبد الشافي بالتأكيد هو لاعب كبير لكن يحتاج لحساسية المباريات بعد العودة من الإصابة الطويلة".

وعن الهجوم، قال حامد "أرى مروان حمدي هو الأجدر غدا لقيادة الهجوم، خلال الفترة الماضية يؤدي بشكل جيد وأحرز هدفين، وفاز بثقة الجهاز الفني، وهو نفسه أصبح لديه ثقة كبيرة في نفسة".

في القمة الزمالك بدر حامد
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