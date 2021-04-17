وفاة علي مسعود رئيس نادي الفيوم

توفي علي مسعود رئيس نادي الفيوم اليوم السبت بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتعى خالد محمود المدير الإداري لفريق الفيوم الرئيس الراحل للنادي، وأوضح أنه تعرض لأزمة صحية قبل يومين أدت إلى وفاته.

وتولى مسعود رئاسة الفيوم بالتعيين بين 2014 و2017، ثم تم انتخابه رئيسا للنادي منذ 2017.

وينافس الفيوم في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

فريق عمل FilGoal.com يتقدّم بخالص التعزية لأسرة الراحل ولنادي الفيوم.