كرة سلة - قبل المشاركة الإفريقية.. ثلاثة محترفين لدعم الزمالك

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي على دعم الفريق بثلاثة محترفين أجانب استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) .

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفرنسي من أصل إيفواري مولكو سليمان دياباتيه.

دياباتيه كان يلعب بالدوري الفرنسي ومركزه فى الملعب 1و2.

كما ينضم ‏الأمريكي ذو الأصول النيجيرية مايكل فاكوادي، وهو مواليد 1989 ولعب في إسبانيا وفرنسا، والموسم الحالي في الدوري البولندي، وطوله 2.1 متر ويلعب في مركزي 4 و5 بالملعب.

وأخيرا، ضم الزمالك، النيجيري تشينملو إيلونو، والذي يجيد اللعب في مركزي ٣ و٤ لدعم الفريق بالبطولة الإفريقية.

من جانبه أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق أن الثلاثي بمثابة دعم كبير للفريق، خاصة وأنهم بالمراكز المطلوب دعمها من قبل المدير الفني الإسباني أجوستى بوش.

وأضاف "سيصل الثلاثي إلى القاهرة تباعا وينضمون للتدريبات مع الفريق قبل أيام من البطولة، ثم يسافرون مع البعثة إلى رواندا للمشاركة بالبطولة".

واختتم المدرب العام للفريق تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق دعم صفوفه ويضع نصب عينيه تحقيق نتائج طيبة بالبطولة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة إفريقيا ممثلا عن مصر، وبصفته بطلا للدوري المصري لموسم 2018/2019، خلال الفترة من 16 إلى 30 مايو المقبل.