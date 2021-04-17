انتهت في الدوري - المحلة (2)-(2) بيراميدز.. تعادل قاتل للغزل
السبت، 17 أبريل 2021 - 21:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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ق 94: جوووووول أحمد الندري يسجل التعادل للمحلة
ق 65: جووووووووول دييجو رولان والثاني
ق 60: جوووووول التعادل عن طريق الجباس
ق 25: جوووووول الهدف الأول للمحلة عن طريق هشام عادل
انطلاق المباراة
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