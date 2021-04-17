تشكيل برشلونة – جريزمان وبيكيه أساسيان في نهائي الكأس أمام بلباو

السبت، 17 أبريل 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه أثناء التراشق مع أنطوان جريزمان

عاد أنطوان جريزمان لتشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة أتليتك بلباو على ملعب لا كارتوخا بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل رونالد كومان المدير الفني للبلاوجرانا الاعتماد على خطة 3-5-2 لكن بإجراء تعديليين عن هزيمة الكلاسيكو، إذ دفع بـ جريزمان في الهجوم بدلا من مواطنه عثمان ديمبيلي.

كما عاد جيرارد بيكيه المتعافي من الإصابة إلى قلب الدفاع على حساب رونالد أراوخو.

في المقابل يعتمد مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لـ أتليتك بلباو على خطته المعتادة 4-4-2 في حضور الثنائي الهجومي إنياكي ويليامز وراؤول جارسيا.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا - جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه

الوسط: سيرجينيو ديست – فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أوسكار دي ماركوس – جيراي ألفاريز – إنييجو مارتينيز – ميكيل بالينزياجا

الوسط: أليكس بيرينجير – داني جارسيا – أوناي لوبيز – إيكر مونيايين

الهجوم: إنياكي ويليامز – راؤول جارسيا

برشلونة أتليتك بلباو في إسبانيا كأس ملك إسبانيا
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