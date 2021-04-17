القباني لـ في الجول: أفضلية الزمالك بسبب غيابات الأهلي "اشتغالة".. وأرشح الجزيري للبدء

حذر وائل القباني لاعب الزمالك السابق من انخداع لاعبي الزمالك بغيابات الأهلي.

الزمالك يواجه الأهلي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وقال وائل القباني في تصريحات لـFilGoal.com: "لا يوجد كفة ترجح عن الأخرى في مباريات الأهلي والزمالك ولا أفضلية لفريق على الآخر، والدليل هو تتويج الأهلي بإفريقيا رغم أفضلية الزمالك".

وأضاف "ما يرجح كفة فريق عن الآخر، هو التوفيق فقط، بجانب الاجتهاد في الملعب".

وحذر القباني "قصة غيابات الأهلي وأنها سترجح كفة الزمالك (اشتغالات) لأن غيابات الأهلي ليست مؤثرة لدرجة كبيرة،مثلا حمدي فتحي وأجايي ليسا مؤثرين. السولية وأليو ديانج يلعبان بشكل أساسي، وأجايي ليس أساسي وعاد مؤخرا بعد غياب طويل".

وعن الزمالك، قال القباني "أرشح أحمد فتوح للبدء كظهير أيسر لأنه الأفضل حاليا دفاعيا وهجوميا كويس جدا".

وأوضح "عبد الله جمعة جيد هجوميا، لكن الناحية الدفاعية عنده قليله مقارنة بـ فتوح. محمد عبد الشافي عائد من إصابة طويلة رغم خوض مباراة حرس الحدود بشكل جيد، لكنه يحتاج لدخول المباريات مع الوقت".

وعن خط الهجوم، قال القباني لـFilGoal.com: "أرشح البدء بالجزيري لأنه أجهز بدنيا، ويستطيع إجهاد دفاعات الأهلي. هذا لا يقلل من مروان حمدي الذي ربما يشارك في الشوط الثاني".

وأتم "أتمنى من باتريس كارتيرون التركيز القوي أمام الأهلي، والاستمرار على نفس الأداء المقدم من الفريق بدء من مباراة المولودية الجزائري وزيادته أكثر، وأطالبه بعدم الاستعجال وقراءة الخصم بشكل جيد".