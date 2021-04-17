NBA - سباق أفضل لاعب في الدوري الأمريكي بعيون إفريقية

تعكف مدونة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (Blogtable) الإفريقية، كل شهر، على جمع كوكبة من نوابغ كرة السلة من شتى أنحاء القارة للرد على بعض من أهم الأسئلة التي تطرح نفسها بخصوص موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعامي 2020-2021.

وهذا المرة الحديث عن سباق أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، فمن يفوز بهذا السباق.

هذا ما يجاوب عليه خبراء كرة السلة في قارة إفريقيا.

مع احتدام السباق نحو الملحق المؤهل (البلاي إن)، هل سنرى أي مفاجآت عند تحديد مقاعد الأدوار الإقصائية النهائية؟

أمين العمري، لو ماتن (المغرب):

أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه اللاعب نيكولا يوكيتش. فالجوكر لم تفوته أي مباراة هذا الموسم، وكان لاعبًا محوريًا ومهمًا للغاية لفريق Denver Nuggets. لقد كان الجوكر صمام الأمان والاطمئنان لجماهير Denver في عقب فقدان الفريق لخدمات نجم مركز الهجوم الخلفي (بوينت جارد) جمال موراي الذي كان معناه بالتأكيد نهاية أي طموح، وبالطبع كانت إصابة موراي ضربة قوية، ولكن مع وجود الجوكر اختلف الأمر. هذا هو أفضل لاعب بالنسبة لكم. جويل إمبييد هو الآخر عانى من سوء حظ رهيب إذ تأثر ترشيحه بشكل واضح بسبب الإصابة.

مع هذا المستوى من المنافسة وفي تلك الظروف الاستثنائية للغاية (حضور عدد محدود من الجماهير، وتأجيل بعض الألعاب أو إلغائها)، أعتقد أنه ستكون هناك أكثر من مفاجأة في بدايات الأدوار الإقصائية.

في أندية القسم الشرقي، أظن أن كل من فرق Pacers، أو Raptors، أو Wizards كلهم منافسين شرسين على الملحق التمهيدي (بلاي إن) على أقل تقدير. يمكن أن نتوقع أي مفاجآت منهم. في أندية القسم الغربي، يزداد عنصر المفاجأة مع احتمالية مشاركة فرق مثل Mavs، أو Warriors، أو Spurs، أو Pelicans في الملحق التمهيدي (البلاي إن).

محمد يوسف، FilGoal.com (مصر):

أعتقد أن جويل إمبييد يستحق لقب أفضل لاعب لأنه نقل فريق Sixers إلى مستوى آخر في المنافسة هذا الموسم، دفاعياً وهجوميًا، وأرقامه مذهلة.

أتوقع بعض المفاجآت في الأدوار الإقصائية وربما أتطلع إلى رؤية فرق مختلفة في النهائيات هذا العام، مثل Philadelphia أو Brooklyn في أندية القسم الشرقي، وربما Nuggets أو Clippers في أندية القسم الغربي.

نافى عمار فال ، Wiwsport (السنغال):

يظل جويل إمبيد هو اللاعب المفضل بالنسبة لي للفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم الحالي. صحيح أنه غاب عن عدد كبير من المباريات (18) وكان بطيئًا بعض الشيء بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الركبة، لكنه عاد بشكل جيد، خاصة ضد Mavericks، ولا يزال لديه الوقت لإظهار نفسه أكثر.

بالنسبة لسباق الأدوار الإقصائية، أعتقد أن Golden State وDallas سيحققان تقدمًا قويًا في القسم الغربي. وفي القسم الشرقي، ربما يُحدث Miami أو Indiana بعض المفاجآت.

رافيلو سيبوكو،Mail & Guardian (جنوب إفريقيا):

بصراحة، ليس لديّ صوت واحد محدد لهذا الموسم حتى الآن - لا يزال من الممكن أن يحدث الكثير من الأمور! نحتاج أيضًا للنقاش حول ما يعنيه لقب "الأفضل" بالفعل، لأنه وفقًا لهذا المعيار، سأصوّت لستيفن كاري وداميان ليلارد باعتبارهما المرشحين الأوفر حظًا. وخلاف ذلك، إذا كنا سنأخذ بعين الاعتبار ترتيب الفرق، فإن نيكولا يوكيتش يستحق بالتأكيد أعلى الأصوات إضافة إلى جويل إمبييد.

لقد استمتعت بالفعل بالمفاجآت التي حدثت في النتائج الموسم الماضي، لذلك آمل أن يكون هناك بعض المفاجآت أيضًا هذا الموسم. وأعتقد أن هذا الموسم هو موسم غريب واستثنائي وهناك العديد من الفرق التي لم تكن قادرة على اللعب بكامل إمكاناتها، لذلك أتوقع بعض العروض المفاجئة من الفرق المصنفة على مستوى أقل في الملحق التمهيدي (البلاي إن).

ستيوارت هيس، IOL (جنوب إفريقيا):

جويل امبييد ربما فاته بعض المباريات، لكنه لا يزال هو الأفضل. متوسط تسجيله يبلغ 30 نقطة في المباراة الواحدة، ويستخلص 11 كرة مرتدة في المباراة الواحدة، كما أنه قاد فريقه 76ers لهزيمة فريق Brooklyn الذي يعج بالنجوم ليعتلي صدارة تصنيف القسم الشرقي.

هل كان Knicks "مفاجأة"؟ بالنظر إلى أنه لم يُمنحهم أحد الفرصة في بداية الموسم، فربما جعلهم ذلك يبلون بلاءً حسنًا في هذه الفئة. لكن راندل وباريت وصلا بهم إلى الأدوار الإقصائية في القسم الشرقي، وهذه علامة على التقدم الذي حققه فريق كان بمثابة أضحوكة لفترة طويلة جدًا.

ووري ديالو، Le Quotidien (السنغال):

أنا أُصوّت لجيمس هاردن. هناك الكثير من المتنافسين على لقب أفضل لاعب لهذا الموسم للمرة الأولى، ومن الواضح أن السباق على لقب الدوري سيكون غير واضح الملامح تمامًا.

في ظل الإصابات الأخيرة لليبرون جيمس، أو أنتوني ديفيس، أو جويل إمبييد، قد يحصل آخرون على فرصة الدخول إلى تلك المنافسة. وهذا هو الحال بالنسبة إلى جيمس هاردن، الذي بدأ بداية جيدة مع Nets، تؤهله للحصول على اللقب هذا العام.

كذلك الحال بالنسبة إلى نيكولا يوكيتش ... الذي يحقق إحصائيات مذهلة، تُبقي على آمال فريقه Denver في المنافسة. ومع ذلك، فإن إصابة جمال موراي تضع علامة استفهام على تطلعات Nuggets للحصول على اللقب وعلى فرص يوكيتش في الحصول على لقب أفضل لاعب. دعونا نرى فالموسم لم ينته بعد ...