لقيادة ألمانيا؟ فليك: طلبت الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم

قال هانز-ديتير فليك مدرب بايرن ميونيخ إنه يريد الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح فليك في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "قلت للفريق إنني أبلغت إدارة النادي منذ أيام، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف، أنني أود إنهاء عقدي في نهاية الموسم الجاري".

وواصل "كان مهما بالنسبة لي أن يعرف الفريق الأمر مني".

ويمتد عقد فليك مع بايرن إلى 2023.

وقد يكون فليك يريد الرحيل عن بايرن من أجل قيادة منتخب ألمانيا.

ويرحل يواخيم لوف، المدرب الحالي لألمانيا، عن الفريق مع نهاية يورو 2020.

وعمل فليك مساعدا للوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014.

وفي تصريحات أخرى لـMiaSanMia قال فليك:"بالطبع منتخب ألمانيا خيار متاح لكل مدرب، لكن بالنسبة لي لم يكن الأمر سهلا خلال الأسابيع الماضية".