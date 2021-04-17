قائمة الزمالك - عبد الله جمعة وزيزو وبنشرقي يواجهون الأهلي

أعلن الزمالك قائمة اللاعبين التي ستواجه ضيفه الأهلي يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وضم المدرب باتريس كارتيرون اللاعب عبد الله جمعة بعد تماثله للشفاء، وفي القائمة أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الرابع وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.