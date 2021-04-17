التشكيل - فيرنر وزياش يقودان تشيلسي.. وسيتي يهاجم بـ دي بروين وستيرلينج
السبت، 17 أبريل 2021 - 17:39
كتب : FilGoal
أعلن تشيلسي ومانشستر سيتي تشكيل مباراتهما اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي:
حارس المرمى: كيبا
الدفاع: أزبيليكويتا - تياجو سيلفا - روديجر
وسط الملعب: شيلويل - جورجينيو - كانتي - جيمس
الهجوم: زياش - فيرنر - ماونت
بينما مانشستر سيتي:
حارس المرمى: ستيفين
الدفاع: ميندي - لابورت - دياش - كانسيلو
وسط الملعب: رودريجو - فرناندينيو - دي بروين
الهجوم: ستيرلينج - جيسوس - توريس
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.
والفائز من اللقاء يواجه في النهائي ليستر سيتي أو ساوثامبتون اللذين يتواجهان الأحد.