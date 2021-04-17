التشكيل - فيرنر وزياش يقودان تشيلسي.. وسيتي يهاجم بـ دي بروين وستيرلينج

أعلن تشيلسي ومانشستر سيتي تشكيل مباراتهما اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: أزبيليكويتا - تياجو سيلفا - روديجر

وسط الملعب: شيلويل - جورجينيو - كانتي - جيمس

الهجوم: زياش - فيرنر - ماونت

بينما مانشستر سيتي:

حارس المرمى: ستيفين

الدفاع: ميندي - لابورت - دياش - كانسيلو

وسط الملعب: رودريجو - فرناندينيو - دي بروين

الهجوم: ستيرلينج - جيسوس - توريس

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

والفائز من اللقاء يواجه في النهائي ليستر سيتي أو ساوثامبتون اللذين يتواجهان الأحد.