التشكيل - فيرنر وزياش يقودان تشيلسي.. وسيتي يهاجم بـ دي بروين وستيرلينج

السبت، 17 أبريل 2021 - 17:39

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

أعلن تشيلسي ومانشستر سيتي تشكيل مباراتهما اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حارس المرمى: كيبا

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الدفاع: أزبيليكويتا - تياجو سيلفا - روديجر

وسط الملعب: شيلويل - جورجينيو - كانتي - جيمس

الهجوم: زياش - فيرنر - ماونت

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بينما مانشستر سيتي:

حارس المرمى: ستيفين

الدفاع: ميندي - لابورت - دياش - كانسيلو

وسط الملعب: رودريجو - فرناندينيو - دي بروين

الهجوم: ستيرلينج - جيسوس - توريس

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

والفائز من اللقاء يواجه في النهائي ليستر سيتي أو ساوثامبتون اللذين يتواجهان الأحد.

تشيلسي مانشستر سيتي
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