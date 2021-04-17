اللقب التاسع على التوالي يقترب.. المراهق موسيالا يقود بايرن لإسقاط فولفسبورج

تألق جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ الشاب بتسجيل هدفين في فوز فريقه على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-2 اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الألماني.

واقترب الفريق البافاري خطوة أخرى من لقب الدوري التاسع على التوالي بعدما وسع فارق النقاط إلى 7 مع الوصيف لايبزيج.

وتقدم موسيالا في الدقيقة 15 وعزز إريك ماكسين تشوبو موتينج النتيجة في الدقيقة 24 قبل أن يقلص المضيف الفارق في الدقيقة 35 بواسطة فوتر فيجورست.

ثم عاد موسيالا للتألق بتسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 37، وأحرز ماكسيميليان فيليب هدف فولفسبورج الثاني في الدقيقة 54.

وبات موسيالا (18 عاما و50 يوما) أصغر لاعب في التاريخ يسجل 6 أهداف في الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى 68 نقطة معززا تصدره للدوري، بينما توقف رصيد فولفسبورج الثالث عند 54 نقطة.

وبات رجال المدرب هانز-ديتير فليك في حاجة لثماني نقاط فقط في آخر 5 مباريات للتتويج بالدوري للمرة التاسعة على التوالي وللمرة 31 في تاريخ بايرن.

ويستضيف بايرن نادي باير ليفركوزن يوم الثلاثاء.