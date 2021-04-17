اللقب التاسع على التوالي يقترب.. المراهق موسيالا يقود بايرن لإسقاط فولفسبورج

السبت، 17 أبريل 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - لاتسيو وبايرن ميونيخ

تألق جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ الشاب بتسجيل هدفين في فوز فريقه على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-2 اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الألماني.

واقترب الفريق البافاري خطوة أخرى من لقب الدوري التاسع على التوالي بعدما وسع فارق النقاط إلى 7 مع الوصيف لايبزيج.

وتقدم موسيالا في الدقيقة 15 وعزز إريك ماكسين تشوبو موتينج النتيجة في الدقيقة 24 قبل أن يقلص المضيف الفارق في الدقيقة 35 بواسطة فوتر فيجورست.

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ثم عاد موسيالا للتألق بتسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 37، وأحرز ماكسيميليان فيليب هدف فولفسبورج الثاني في الدقيقة 54.

وبات موسيالا (18 عاما و50 يوما) أصغر لاعب في التاريخ يسجل 6 أهداف في الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى 68 نقطة معززا تصدره للدوري، بينما توقف رصيد فولفسبورج الثالث عند 54 نقطة.

وبات رجال المدرب هانز-ديتير فليك في حاجة لثماني نقاط فقط في آخر 5 مباريات للتتويج بالدوري للمرة التاسعة على التوالي وللمرة 31 في تاريخ بايرن.

ويستضيف بايرن نادي باير ليفركوزن يوم الثلاثاء.

موسيالا بايرن ميونيخ
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