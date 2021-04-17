حكايات في الجول - ملك شوكت "ديفيدز الكرة النسائية المصرية"

السبت، 17 أبريل 2021 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

ملك شوكت - إدجار ديفيز

اشتهر إدجار ديفيدز لاعب وسط منتخب هولندا السابق وأياكس وميلان ويوفنتوس بنظارته الشهيرة والتي جعلته واحدا من إيقونات كرة القدم العالمية.

ملك شوكت لاعبة البنك الأهلي تسير على خطى الهولندي لتصبح "ديفيدز الكرة النسائية".

وترتدى ملك نظارة طبية نظرا لضعف نظرها إلا أن المدير الفني يعتمد عليها في التشكيل الأساسي وأيضا في تنفيذ الركلات الثابتة.

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وتحكي ملك لـ FilGoal.com مشوارها: "بدأت ممارسة كرة القدم في عمر 4 سنوات مع شقيقي محمد حتي طلبت من أسرتي بممارسة كرة القدم في نادي فالتحقت بنادي الجزيرة في عمر 7 سنوات".

وأضافت "بعد فترة صُعدّت لمرحلة 10 سنوات وهي مرحلة أكبر من عمري بثلاث سنوات وكان الفريق معظم تكوينه من الأولاد وكانوا يشيدوا بي وبمهارتي".

وأكملت "شاركت مع نادي هوك مع يوسف فواز في عمر 12 عام ورحلت بعد موسمين، ثم ابتعدت عن كرة القدم بسبب الدراسة وقررت العودة مرة أخري مع المدرب محمد محسن بعد تواصله معي".

وواصلت "شاركت مع فريق أوسيم في الدوري ثم فريق بشتيل".

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وتطرقت للحديث عن عن مشوارها مع البنك الأهلي: "الموسم الحالي حققنا المركز الخامس في الدوري وسجلت 3 أهداف منهم ركلتين جزاء وهدف من ركلة ثابتة يعد الأجمل في مسيرتي فسددتها بباطن القدم في المرمي ومعلق المباراة ذكر بأنه المكان الذي يسكن فيه الشيطان".

وأوضحت "ارتدي النظارة الطبية بسبب النظر منذ عمر سنتين ولم يعترض أحد من المدربين ربما لعدم علمهم بأني سأستمر ولكن استمراري لم يعيق أحدا، ولكن قبل كل مباراة الحكام يشاهدوا النظارة ليتأكدوا بأنها من نوع البلاستيك حتي لا تصيبني أو تصيب الزملاء".

وتابعت "أحد المدربين شبهني بإديجار ديفيدز وأيضا حكم كان يقول لي عن ديفيدز بأنه استمر في كرة القدم وهو يرتدي النظارة، حاولت ارتداء عدسات لاصقة ولكن لم تساعدني فقررت ارتداء النظارة البلاستيك".

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وأردفت "أشارك في مركز الوسط المدافع وأفضل عمرو السولية، عائلة والدي تشجع الأهلي وعائلة ووالدتي تشجع الزمالك وأنا أشجع الأهلي وكذلك أشقائي".

وتحدثت عن حلمها قائلة: "أحلم بأن أكون لاعبة في أوروبا، صلاح هو نجم عالمي حاليا وأصبح من أسباب عشق كرة القدم وأسعى للسير علي خطي أليكس مورجان".

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وأشاد محمد محسن المدير الفني لفريق البنك الأهلي للكرة النسائية بملك قائلا: "هي من المميزين في الفريق وشاركت في مركز الوسط المدافع وتجيد تنفيذ الركلات الثابتة".

وأتم "ارتداء النظارة لم يعيقها على التألق فهي تقدم دورها بشكل مميز وساهمت في احتلال المركز الخامس مع الفريق ونضم عناصر صغيرة السن في عمر 16 عاما وتمت إذاعة مبارياتهم تليفزيونيا وساهمت في إثقال خبراتهم لتسهل لهم المشاركة الدولية".

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