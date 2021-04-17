قائمة ريال مدريد - زيدان يضم 16 لاعبا للقاء خيتافي.. وإصابة ميندي

السبت، 17 أبريل 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

ريال مدريد

ضم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة تضم 16 لاعبا فقط لمواجهة خيتافي في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد إصابة الفرنسي فيرلاند ميندي بثقل في عضلة القدم اليسرى عبر بيان رسمي.

ووفقا لتقارير فأن الفرنسي سيغيب 10 أيام.

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ويغيب عن الملكي كلا من سيرخيو راموس ورافاييل فاران بالإضافة إلي ميندي وداني كاربخال بسبب الإصابة وناتشو فيرنانديز لإيقاف.

وفي خط الوسط يغيب البرازيلي كاسيميرو بعدما تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة أمام برشلونة في الكلاسيكو، ولوكاس فاسكيز.

ولم يضم زيدان أي لاعب من فريق الشباب عدا فيكتور تشوست الذي يتوقع أن يبدأ في قلب الدفاع.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – رودريجو – ماريانو – فينيسيوس جونيور

ويحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

قائمة ريال مدريد الدوري الإسباني
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