عضو إدارة الزمالك السابق: الفارق بين المعروض وما طلبه ساسي في العام يبلغ 25 مليونا

قال إبراهيم عبد الله العضو السابق للجنة إدارة نادي الزمالك إن الفارق كبير بين ما عرضه الأخير وما طلبه اللاعب فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الفريق.

وصرح عبد الله عبر إذاعة الشباب والرياضة "الفارق بين ما عرضه النادي وما طلبه ساسي يبلغ 25 مليون جنيه".

وأضاف "هناك لاعبون عقودهم أقل من ذلك بكثير، على سبيل المثال عبد الله جمعة يتقاضى مليون و200 ألف جنيه في العام".

ولا يزال الزمالك يسعى لتجديد عقد نجمه ساسي. وينتهي عقد اللاعب الدولي التونسي في يونيو المقبل.

وأضاف عبد الله "تفاوضنا مع (باتريس) كارتيرون و(هيكتور) كوبر بعدما استقررنا على رحيل (جايمي) باتشيكو، الأخير فقد السيطرة على غرفة الملابس، أي لاعب يغادر الملعب مستبدلا كان غير راض عن قرار باتشيكو".

واستمر "وصلنا لاتفاق نهائي مع كوبر مقابل 70 ألف دولار في الشهر، لكن التعاقد لم يتم، كوبر لم يرغب في العمل كل يوم".

وأقال الزمالك باتشيكو في مارس الماضي وأعاد كارتيرون الذي جمع 6 نقاط من آخر 3 جولات في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، البطولة التي ودعها الفريق.

وصرح هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك عبر الإذاعة ذاتها "فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بإذن الله مستمران مع الفريق، لن نفرط بهما، بمجرد توفر موارد مالية سنجدد عقديهما.

وأضاف "مفاوضات (أحمد سيد) زيزو والأهلي؟ لا نأخذ بما نسمع، نحن نعمل في مؤسسة، نعمل بالمستندات، لا يوجد ما يقول إنه يتفاوض مع ناد آخر".

ويمتد عقد بنشرقي وزيزو مع الزمالك إلى 2022.

وصرح مسؤولو الزمالك في وقت سابق إن النادي يعاني من أزمة مالية أخرت مستحقات اللاعبين وتجديد عقود بعضهم.

ويستعد الزمالك لمباراة القمة ضد ضيفه الأهلي يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الرابع وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.