سلبية مسحة البنا الحكم الأقرب لقيادة القمة

ظهرت نتيجة مسحة محمود البنا، الحكم الأقرب لقيادة مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، سلبية.

ويستعد البنا لكي يكون أول حكم مصري يقود مباراة القمة، منذ أن قادها محمود الحنفي في الدور الثاني من موسم 2017/2018.

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ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 3 مباريات أقل من الزمالك في البطولة التي يحمل لقبها.