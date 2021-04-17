حلم الملحق يقترب؟ مرموش يسجل ويقود سانت باولي لاكتساح فارزبرجر

قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي لتحقيق فوز كاسح في الدرحة الثانية الألمانية بالتفوق على فارزبرجر كيكرز في الجولة 29 بالفوز 4-0.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وسجل مرموش هدف اللقاء الأول في الدقيقة الرابعة رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدرجة الثانية الألمانية منذ انضمامه في يناير الماضي معارا إلى فولفسبورج.

وصار مرموش ثالث هدافي الفريق بعد دانيل كوفي وجايدو برجستالر وكلاهما سجل 9 أهداف.

فوز هو الرابع على التوالي للفريق الألماني ارتقى بها للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن هامبورج صاحب المركز الثالث وله مباراة أمام ساندهاوزن في الجولة ذاتها، قبل 5 جولات على نهاية الموسم

ويتأهل إلى الدوري الألماني أول وثاني الترتيب، ويخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الألماني.

تقدم مرموش بهدف اللقاء الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل ريكو بيناتيلي هدف الفريق الثاني، وبعد 4 دقائق أضاف الكوسوفي لاريت باكارادا الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني سجل أضاف دانييل كوفي الهدف الرابع في المباراة والتاسع له هذا الموسم في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 56 خرج مرموش وحل بدلا منه لوكاس داسنشير في تغيير ثلاثي أجراه المدير الفني.