حلم الملحق يقترب؟ مرموش يسجل ويقود سانت باولي لاكتساح فارزبرجر

السبت، 17 أبريل 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - سانت باولي

قاد عمر مرموش فريقه سانت باولي لتحقيق فوز كاسح في الدرحة الثانية الألمانية بالتفوق على فارزبرجر كيكرز في الجولة 29 بالفوز 4-0.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

وسجل مرموش هدف اللقاء الأول في الدقيقة الرابعة رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدرجة الثانية الألمانية منذ انضمامه في يناير الماضي معارا إلى فولفسبورج.

وصار مرموش ثالث هدافي الفريق بعد دانيل كوفي وجايدو برجستالر وكلاهما سجل 9 أهداف.

أخبار متعلقة
دون أن يسجل مرموش.. سانت باولي يفوز على إرتسجيبيرجة بثلاثية سجل وصنع وضرب العارضة.. مرموش يقود سانت باولي للفوز على براونشفايج المنتخب الأولمبي يوضح أسباب عدم انضمام مرموش لمعسكر مارس مدرب سانت باولي: مرموش تعافى من الإصابة البسيطة

فوز هو الرابع على التوالي للفريق الألماني ارتقى بها للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن هامبورج صاحب المركز الثالث وله مباراة أمام ساندهاوزن في الجولة ذاتها، قبل 5 جولات على نهاية الموسم

ويتأهل إلى الدوري الألماني أول وثاني الترتيب، ويخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الألماني.

تقدم مرموش بهدف اللقاء الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل ريكو بيناتيلي هدف الفريق الثاني، وبعد 4 دقائق أضاف الكوسوفي لاريت باكارادا الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني سجل أضاف دانييل كوفي الهدف الرابع في المباراة والتاسع له هذا الموسم في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 56 خرج مرموش وحل بدلا منه لوكاس داسنشير في تغيير ثلاثي أجراه المدير الفني.

عمر مرموش سانت باولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لقيادة ألمانيا؟ فليك: أريد الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم الجاري 2 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر كأس إنجلترا - تشيلسي (0) (0) سيتي.. بداية المواجهة 28 دقيقة | أوروبا
قائمة الزمالك - عبد الله جمعة وزيزو وبنشرقي يواجهون الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - فيرنر وزياش يقودان تشيلسي.. وسيتي يهاجم بـ دي بروين وستيرلينج 58 دقيقة | أوروبا
اللقب التاسع على التوالي يقترب.. المراهق موسيالا يقود بايرن لإسقاط فولفسبورج ساعة | الدوري الألماني
البنا يدير قمة الزمالك والأهلي.. ومحمد عادل للفيديو ساعة | الدوري المصري
حكايات في الجول - ملك شوكت "ديفيدز الكرة النسائية المصرية" ساعة | حكايات في الجول
مران الزمالك – جلسة خاصة مع شيكابالا قبل الدربي ورسائل للاعبين.. وتقرير فني عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك