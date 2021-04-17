مدرب حراس مصر السابق لـ في الجول: القمة قد تكون طوق النجاة لـ علي لطفي

السبت، 17 أبريل 2021 - 15:29

كتب : أحمد الخولي

علي لطفي - الأهلي - الزمالك

يرى فكري صالح مدرب حراس مرمى مصر السابق أن علي لطفي حارس الأهلي قادر على الظهور بشكل طيب في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

علي لطفي

النادي : الأهلي

ويستعد لطفي للمشاركة في المباراة في ظل إصابة زميله محمد الشناوي بفيروس كورونا.

وقال صالح لـFilGoal.com:"المباراة فرصة له لإثبات كفائته، أنه في نفس مستوى الشناوي. علي حارس دولي كبير، كان أساسيا في إنبي وانضم لمنتخب مصر، البعض نسي ذلك أثناء تقييمه".

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وواصل "لديه ثبات انفعالي كبير، مستواه رائع، أعتقد أنه سيتمسك بالفرصة لأنه يدرك جيدا أن التألق ضد الزمالك سيعيد إحياء مسيرته كحارس مرمى كبير في الدوري المصري".

وأضاف "القمة تصنع النجوم، أتمنى الشفاء العاجل للشناوي الحارس المهم والكبير، لكن لطفي على موعد مع النجومية".

وأتم "علي يكون جاهزا دائما لهذه المواقف، حدث ذلك معي حين اعتمدت عليه فجأة في مونديال الشباب".

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

ويدخل الأهلي المباراة دون لاعبين كثيرين بسبب الإصابة أبرزهم الشناوي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 3 مباريات أقل من الزمالك في البطولة التي يحمل لقبها.

علي لطفي الأهلي الزمالك
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