مؤتمر زيدان: محظوظ؟ لوجودي في هذا النادي العظيم.. ولا أعرف ماذا سيحدث خلال 3 أشهر أو سنة

السبت، 17 أبريل 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

رد زيدان الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن هل هو مدرب محظوظ، وكذلك تحدث عن مستقبله مع النادي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "هل أنا محظوظ؟ نعم لوجودي هنا في هذا النادي العظيم".

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وأضاف "لا أعتقد أنني مدرب كارثي. أنا لست الأفضل أيضا، بالتأكيد".

وأكمل "قد لا تسير الأمور بشكل جيد دائما، ولكن الشيء المهم هو أن يكون لديك شغف. ثم يمكن أن تسير الأمور على ما يرام أو بشكل سيء".

وواصل "من المهم أن أقدم 100% كل يوم وأنا أفعل ذلك، وخاصة اللاعبين".

وتابع "أود أن أتحدث إليكم وسائل الإعلام عن كرة القدم أكثر مما نفعل، ولكن يبدو أن هناك اهتماما أكبر بأشياء أخرى، أعرف أنكم جميعا تحبون كرة القدم أيضا".

وعن مستقبله تطرق الفرنسي للحديث قائلا: "أنا لا أتطلع قدما إلى مباراة الغد، نحن نركز على العمل اليومي".

وتابع "يمكن أن يكون لديك عقد مدته 4 أو 5 سنوات وترحل غدا. أو العكس. يمكن أن ينتهي عقدك وتستمر".

وأردف "عندما قلتم أن هناك حاجة للتخلص من زيدان سابقا، حسنا، أنا هنا، لا أعرف ماذا سيحدث خلال 3 أشهر أو سنة".

واستدرك "أنا هنا ولدينا مباراة غدا، لقد خضنا مباريات مكثفة، لكننا نعرف الوضع، وأعتقد أن اللاعبين جاهزون".

وأتم "سنواجه مباراة صعبة للغاية بدنيا غدا. الخصم يطلب منك الكثير من الناحية البدنية، هناك ثلاث نقاط سنحاول اقتناصها".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه المتصدر أتليتكو مدريد.

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