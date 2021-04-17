بيراميدز يعلن تقدم عبد الله بكري باعتذار رسمي.. والنادي يقبله

أعلن بيراميدز تقدم مدافع الفريق، عبد الله بكري، باعتذار رسمي لإدارة النادي.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان بكري قد انتقد إدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يشارك مع الفريق منذ الجولة الأولى في الدوري ضد الاتحاد السكندري في ديسمبر الماضي، حينما خسر الفريق 2-1.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي: "تقدم عبد الله بكري مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز باعتذار رسمي لإدارة النادي مشددا على تقديره الكامل للإدارة ولكل المنظومة".

وأضاف: "وجاء في بيان اعتذار بكري: أؤكد على تقديري الكامل لإدارة نادي بيراميدز واحترامي الشديد للإدارة ولكل فرد ينتمي لمنظومة بيراميدز الكبيرة".

وشدد بكري بحسب بيان بيراميدز "ولا يقلل مني أن أتقدم بالاعتذار لإدارة النادي، عن أي خطأ غير مقصود على الإطلاق، قد صدر مني في الفترة الماضية، وعليه فقد أبديت التزامي الكامل بقرارات الإدارة وتدربت وفقا للبرنامج الذي وضعته الإدارة الفنية للنادي للحفاظ على لياقتي البدنية، حتى أكون جاهزا تحت أمر نادي بيراميدز والجهاز الفني في أي وقت، وأن يكون لي دورا إيجابيا مع زملائي بالفريق، سواء شاركت في المباريات من عدمه وفقا للرؤية الفنية للجهاز".

وأتم "وعلى ضوء مراجعة الذات والتعلم من أخطاء الماضي، أتمنى أن تتقبل إدارة بيراميدز اعتذاري وتتفهم طلبي وأن توافق على عودتي مرة أخرى للمشاركة مع الفريق حيث أرغب في الدفاع عن قميص النادي في المباريات المحلية والقارية، أملا في تحقيق الحلم الكبير بحصد أول البطولات خلال الموسم الحالي".

أما بيراميدز فأوضح "وبناء على بيان الاعتذار الذي تقدم به عبد الله بكري والتزامه الكامل طوال الفترة الماضية بالبرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني، قررت الإدارة قبول اعتذار المدافع وقرر الجهاز الفني ضمه لقائمة مباراة غزل المحلة المحدد لها مساء اليوم في الدوري الممتاز".

ولم يلعب صاحب الـ 26 عاما سوى 48 دقيقة مع بيراميدز هذا الموسم، بعدما انضم له من سموحة قبل عامين.