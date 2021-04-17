بيرلو: رونالدو يغيب عن مواجهة أتالانتا

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة أتالانتا في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على أتالانتا غدا الأحد في ملعب جيويس في مباراة تشكل صراع مراكز دوري الأبطال.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: "كريستيانو رونالدو سيغيب عن لقاء أتالانتا بسبب مشاكل عضلية، سنحاول إعادته يوم الأربعاء".

وأضاف "مشكلة رونالدو العضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، شعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة، لذلك فإن ديبالا سيبدأ المباراة".

وسيخوض يوفنتوس مباراة الجولة الـ 32 يوم الأربعاء المقبل أمام بارما.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.

وشارك البرتغالي البالغ 36 عاما في 37 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وغاب البرتغالي في 6 مباريات الموسم الحالي عن الفريق، ولم يحقق البيانكونيري سوى الفوز في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في 3.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 62 نقطة مقابل 61 لأتالانتا.