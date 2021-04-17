خبر في الجول – سلة الزمالك تقترب من ضم محترف جديد

السبت، 17 أبريل 2021 - 13:00

كتب : هاني العوضي

سليمان دياباتيه

حصل فريق كرة السلة بنادي الزمالك على توقيع الإيفواري سليمان دياباتيه، ضمن استعداداته لخوض البطولة الإفريقية للأندية حسبما علم FilGoal.com.

الخبير دياباتيه صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب في الدوري الفرنسي ويلعب في مركز 1، وسيكون أحد 4 محترفين يمكن للزمالك ضمهم خلال البطولة.

وسبق للزمالك ضم الأمريكي واين أرنولد، الذي سبق له اللعب للأهلي.

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وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، عن إقامة بطولة إفريقيا للأندية برعاية NBA في 16 مايو المقبل بمشاركة الزمالك كممثل عن مصر.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 3 مجموعات ليخوض كل فريق 3 مباريات، وسيتأهل أفضل 8 فرق في دور المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب.

وكان من المقرر إقامة البطولة في مارس 2020، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا.

الفرق المشاركة هي:

الزمالك (مصر)

المجمع البترولي (الجزائر)

أتليتكو لواندا (أنجولا)

القوات المسلحة والشرطة (الكاميرون)

الشرطة (مدغشقر)

الشرطة الوطنية (مالي)

جمعية السلاوية (المغرب)

فيروفياريو دي مابوتو (موزمبيق)

ريفرز هوبرز (نيجيريا)

باتريوتس (رواندا)

دوان (السنغال)

الاتحاد المنستيري (تونس)

كرة سلة الزمالك
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