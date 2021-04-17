لابورتا عن تجديد ميسي: كل شيء يسير بشكل صحيح

السبت، 17 أبريل 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يسجل ويحتفل بهدف برشلونة في قادش

يعد تجديد ليونيل ميسي مع برشلونة أولوية لـ خوان لابورتا لرئيس النادي الجديد.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي تعاقد ميسي مع البلاوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

ورد لابورتا عبر "ديبورتس كواترو" عن تجديد ميسي: "كل شيء يسير بشكل صحيح".

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تقرير القناة الإسبانية أوضح أن لابورتا واثق في قدرته على تقديم مشروع رياضي يقنع ميسي بالبقاء.

وفي حديثه إلى إذاعة "كادينا كوبي" أوضح لابورتا أنه لن يفعل أي شيء مجنون للإبقاء على ميسي لكنه "مقتنع" بأن ميسي يريد البقاء.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021.

ويبتعد الفريق الكتالوني عن صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر ونقطة عن ريال مدريد.

وخاض ميسي 39 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات الموسم الحالي.

ليونيل ميسي برشلونة خوان لابورتا
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