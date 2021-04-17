وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"

هاجم وائل جمعة نجم الأهلي السابق، إدارة الكرة المصرية، كما فتح النار على "لاعب نكرة يسب أساتذة بتاريخ عظيم في الكرة المصرية".

وقال جمعة عبر برنامج Hitara Show المذاع عبر يوتيوب: "ما حدث في مباراة الناشئين بين الأهلي والزمالك مهزلة تبين كم العشوائية في الكرة المصرية. لمدة عامين أو ثلاثة لا نعرف من يدير الكرة المصرية".

وشدد "لقد وصلنا للحضيض في إدارة الكرة المصرية عندما لا نستطيع اتخاذ قرارات بشأن لاعبين ناشئين".

وأردف "اللاعب (الذي لم يقم بتسميته في البرنامج) أخطأ وخطأه بين وواضح، ولو كان لاعبا في الأهلي كنت أول من سأذبحه".

وأكمل "لاعب نكرة في الكرة المصرية يسب أساتذة بتاريخ عظيم في الرياضة مثل حسن حمدي، من أنت لتسبهم؟ والغريب أن هناك من يدافع عن هذا التصرف الأحمق".

وفي نفس البرنامج، تحدث وائل جمعة عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، حيث تمنى مواجهة الأهلي لـ صن داونز.

وقال جمعة: "صن داونز فريق يلعب كرة قدم جميلة، الوداد ظُلم بالظروف التي واجه بها الأهلي الموسم الماضي، أما الترجي فلديه عتاد بشري قوي ولكن بالنسبة للأهلي أنا أفضل مواجهة صن داونز، وأرى أننا قادرين على مواجهته بالتحديد في وجود بيتسو موسيماني، ولدينا تفوق نفسي عليهم بعد التغلب عليهم الموسم الماضي".

وعن مباراة القمة ضد الزمالك قال وائل جمعة: "مع كل الاحترام للاعبين الغائبين في الأهلي، ولكن الأهلي بمن حضر. في الثمانينيات عاقب الأهلي الفريق الأول، واجهنا الزمالك بالناشئين وفاز بالمباراة".

ماذا حدث؟

عاقبت لجنة الانضباط إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي الزمالك، بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه، في "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999".

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".

وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة السوبر المحلي الموسم الماضي، لمدة 10 مباريات، في المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات.

كما عاقبته اللجنة مرة أخرى بالإيقاف لمدة مباراة، بعد مشادة مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري بعد مواجهة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الأحد تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط.

كما صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري، قبل أن يؤجلها لأجل غير مسمى.