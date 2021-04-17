لا جازيتا ديللو سبورت: سان جيرمان ينافس 3 أندية لضم تشالهان أوجلو

السبت، 17 أبريل 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

انضم باريس سان جيرمان للأندية الراغبة في الحصول على خدمات التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان.

وينتهي تعاقد هاكان بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل التركي لاتفاق مع إدارة الروسونيري على تجديد تعاقده.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن باريس سان جيرمان ينافس إنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات التركي.

أخبار متعلقة
"الآن أعمل كسائق في أوبر".. قصة هاكان شوكور الحزينة بالفيديو – هاكان يسجل هدفا رائعا في مرمى أرسنال.. وويلبيك يخمد ثورة ميلان سكاي: تشالهان أوجلو يقترب من التجديد لـ ميلان شفاء تشالهان أوجلو من فيروس كورونا ميلان يعلن إصابة تشالهان أوغلو وهيرنانديز بفيروس كورونا

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب يعطي ميلان الأولويه في التفاوض.

وكانت تقارير أشارت إلى أن ميلان يسعى لتجديد تعاقد التركي، حيث يعرض الروسونيري مليون يورو أقل مما يطلبه اللاعب.

وقد ينتظر ميلان للتأكد من التأهل لدوري أبطال أوروبا لتجديد تعاقد لاعبه.

وخاض هاكان (27 عاما) منذ انضمامه إلى ميلان 164 مباراة سجل 30 وصنع 47 هدفا في جميع المسابقات.

ولعب هاكان الموسم الجاري في 35 مباراة سجل 7 وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات.

هاكان تشالهان أوجلو ميلان باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 7 دقيقة | مصر
لا جازيتا ديللو سبورت: سان جيرمان ينافس 3 أندية لضم تشالهان أوجلو 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
قمة الأهلي والزمالك في رمضان للمرة 16 عبر التاريخ ساعة | تقرير في الجول
مدربون لم يقدروا على جوارديولا.. توخيل وزيدان وكوبر وليبي ومدربا الزمالك السابقان ساعة | تقرير في الجول
رابيد تيست الزمالك سلبي قبل القمة ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 17-4-2021 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وكأس اتحاد إنجليزي ونهائي ملك إسبانيا ساعة | الدوري المصري
بيان ناري من جالاتاسراي ردا على "تنظيم لاعبيه لحفلات جنسية" 10 ساعة | أوروبا
أحمد الأحمر: لاعبو الزمالك والأهلي أشقاء.. والعامل البدني أثر علينا في نهاية المباراة 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك