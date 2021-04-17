لا جازيتا ديللو سبورت: سان جيرمان ينافس 3 أندية لضم تشالهان أوجلو

انضم باريس سان جيرمان للأندية الراغبة في الحصول على خدمات التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان.

وينتهي تعاقد هاكان بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل التركي لاتفاق مع إدارة الروسونيري على تجديد تعاقده.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن باريس سان جيرمان ينافس إنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات التركي.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب يعطي ميلان الأولويه في التفاوض.

وكانت تقارير أشارت إلى أن ميلان يسعى لتجديد تعاقد التركي، حيث يعرض الروسونيري مليون يورو أقل مما يطلبه اللاعب.

وقد ينتظر ميلان للتأكد من التأهل لدوري أبطال أوروبا لتجديد تعاقد لاعبه.

وخاض هاكان (27 عاما) منذ انضمامه إلى ميلان 164 مباراة سجل 30 وصنع 47 هدفا في جميع المسابقات.

ولعب هاكان الموسم الجاري في 35 مباراة سجل 7 وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات.