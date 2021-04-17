رابيد تيست الزمالك سلبي قبل القمة

السبت، 17 أبريل 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

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أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، للفريق كله.

وقال أسامة عبر الموقع الرسمي للنادي إن النتيجة جاءت سلبية لكل اللاعبين وعناصر الجهاز الفني والإداري، قبل مواجهة الأهلي.

ويلتقي الزمالك بالأهلي مساء الأحد في استاد القاهرة بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها.

فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة لكنه خاض 3 مباريات أقل من غريمه.

الزمالك الأهلي في الدوري
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