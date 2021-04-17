أحمد الأحمر: لاعبو الزمالك والأهلي أشقاء.. والعامل البدني أثر علينا في نهاية المباراة

السبت، 17 أبريل 2021 - 02:06

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك وقائد منتخب مصر لكرة اليد على العلاقة الطيبة بين لاعبي الفريق الأبيض والأهلي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة لدوري كرة اليد للمحترفين، ليتأجل حسم الدوري لمباراة فاصلة تُقام بين الفريقين يوم الإثنين المقبل.

وقال أحمد الأحمر لقناة "أون تايم سبورتس" عن اللقاء: "المباراة كانت مجنونة. بدأنا بشكل قوي والفارق وصل لـ6 نقاط لكن هذا أثر علينا على المستوى البدني في نهاية المباراة".

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وتابع "سجلنا هدفا صحيحا عن طريق محمد علاء لوكا ولم يحتسب ".

وأضاف "طبيعي أن تحدث كل هذه الإثارة في مباراة نهائية".

وواصل "لاعبو الأهلي والزمالك هم القوام الرئيسي للمنتخب. مستوى الفريقين متقارب للغاية. الأهلي يعرف كل تفاصيل الزمالك والعكس صحيح".

وشدد "التنافس يكون داخل الملعب لكننا أشقاء خارج الملعب".

وعن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة في دوري الممتاز يوم الأحد المقبل، قال: "هناك بعض المشكلات في الفترة الأخيرة ولن ننكر هذا لكننا ندعمهم دائما".

وأوضح "عموما كل الألعاب الأخرى تمر بمشكلات خلال أخر عام ونصف لكن جماهير الزمالك تساندنا دائما".

وأكد "لاعبو فريق الكرة لم يقصروا ويضعوا مشكلاتهم خارج الملعب".

وأتم "الأمور لا تصل إلى حد الفتنة بين اللاعبين لأننا نخوض المعسكرات سويا".

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