الزمالك يكشف خطواته حول عقوبة عاشور وعيد.. وتظلم لقاء الترجي

السبت، 17 أبريل 2021 - 01:59

كتب : FilGoal

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كشف عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، عن الخطوات التي اتخذها ناديه حول عقوبة إمام عاشور وأحمد عيد لاعبا الفريق، والتظلم ضد ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر.

وقال عمرو الدردير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "قدمنا التماس منذ اللحظة الأولى على قرار عقوبة أحمد عيد وإمام عاشور، وأرفقنا فيديو للاعبي الأهلي يتهكمون فيه على الزمالك من نفس اللقاء. لكن المشكلة إن لجنة الانضباح حٌلت أساسا بعتد اتخاذ قرارها".

وعن مباراة الترجي، قال الدردير "قدمنا تظلما رسميا للاتحاد الإفريقي على ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر، وتأخرنا قليلا في إرساله لترجمته إلى لغتين".

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كان الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال المركز الثالث في مجموعة، وبعد تعادل الترجي مع مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة وتأهلهما معا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الأهلي
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