فتحي مبروك لـ في الجول: أشتاق للتدريب.. جاهز للعودة للدوري المصري

كشف فتحي مبروك مدير إدارة المواهب في النادي الأهلي، عن رغبته في العودة للتدريب مجددا.

وصرّح مبروك لـ FilGoal.com: "أشتاق للتدريب، وجاهز لقيادة أي فريق في الدوري المصري".

وتابع: "من الصعب على أي مدير فني الابتعاد عن المجال الذي يعشقه، ويظل طوال حياته لديه رغبة ملحة في التواجد بالمنطقة الفنية بالمباريات".

وأوضح: "قضيت سنوات طويلة في قطاع الناشئين بالأهلي، وهو ما أثّر على فرصي في التدريب بأندية أخرى".

واستدرك: "لكن عشقي للنادي دفعني للتضحية بذلك، ولعل هذا سبب عدم حصولي على فرص عديدة".

وأتم: "أتمنى العودة للتدريب الفترة المقبلة، فلدي الشغف والرغبة وهو ما يجعلني واثق من قدرتي على تنفيذ أي مشروع تدريبي مع أي فريق".

مبروك (69 عاما) كان آخر ظهور تدريبي بارز له في قيادة الفريق الأول للأهلي عام 2015.

وقاد مبروك الأهلي في 2014 للفوز بدوري المجموعتين عندما قاد الفريق بشكلٍ مؤقت.

كما أشرف مبروك على تدريب اتحاد الشرطة في 2016.

وكان مبروك ضمن الجهاز الفني لـ محمود الجوهري في كأس العالم 1990.