مدرب يد الأهلي: راض عن أداء حكام مباراة الزمالك

أكد طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي أنه راضي عن أداء حكام مباراته مع الزمالك.

وتعادل الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة لدوري المحترفين ليتم تأجيل حسم اللقب لمباراة فاصلة تُلعب يوم الاثنين المقبل.

وقال طارق محروس لقناة "أون تايم سبورتس": "المباراة كانت لوحة فنية رائعة بسبب تنافس الفريقين".

وأضاف "الزمالك بدأ بقوة وأنهى الشوط الأول بفارق 3 أهداف لكننا استطعنا تعديل النتيجة في الشوط الثاني".

وتابع "مباراة كانت مشرفة للغاية لكرة اليد المصري".

وأتم "يجب أن نعطي حكام اللقاء حقهم، فهم حكام دولية، وأنا راضي عن أداء حكام المباراة".