سلة – الزمالك والاتحاد ينتصران.. والأهلي يخسر في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السوبر

فاز الزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة وسبورتنج، فيما خسر الأهلي في المواجهات الأولى لربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 79-63 في صالة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-47 على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بدلا من صالة الزمالك بعد نقل المباراة بقرار أمني.

من جهة أخرى، فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 88-69 على صالة نادي الجزيرة.

وأخيرا، فاز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 74-57 على صالة سبورتنج في الإسكندرية.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام Best of 5، إذ يحتاج كل فريق للفوز في 3 مباريات لبلوغ دور نصف النهائي.

وستكون مباريات الجولة الثانية من ربع النهائي على صالات الفرق الأخرى التي كانت ضيوفا في مباريات اليوم.