سلة – الزمالك والاتحاد ينتصران.. والأهلي يخسر في الجولة الأولى لربع نهائي دوري السوبر

السبت، 17 أبريل 2021 - 01:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الطيران - كرة سلة

فاز الزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة وسبورتنج، فيما خسر الأهلي في المواجهات الأولى لربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 79-63 في صالة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-47 على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بدلا من صالة الزمالك بعد نقل المباراة بقرار أمني.

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من جهة أخرى، فاز الجزيرة على سموحة بنتيجة 88-69 على صالة نادي الجزيرة.

وأخيرا، فاز سبورتنج على الأهلي بنتيجة 74-57 على صالة سبورتنج في الإسكندرية.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام Best of 5، إذ يحتاج كل فريق للفوز في 3 مباريات لبلوغ دور نصف النهائي.

وستكون مباريات الجولة الثانية من ربع النهائي على صالات الفرق الأخرى التي كانت ضيوفا في مباريات اليوم.

كرة سلة الزمالك الأهلي الاتحاد السكندري
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