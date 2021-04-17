عصام مرعي لـ في الجول: يجب أن يستغل الزمالك غيابات الأهلي ويهاجمه بشراسة

شدد عصام مرعي نجم الزمالك السابق، على ضرورة استغلال غيابات الأهلي العديدة في مباراة القمة.

الزمالك يستقبل الأهلي في استاد القاهرة مساء الأحد بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقال مرعي لـ FilGoal.com: "مباريات القمة لا تخضع لأي مقياس، لأنها لها طبيعة ومعايير خاصة".

وأضاف: "لكن الزمالك فنيا في الوقت الحالي يمر بفترة جيدة، تحديدا منذ مباراة المولودية مرورا بلقائي تونجيث وحرس الحدود".

وتابع: "أضف إلى ذلك الغيابات المؤثرة في الأهلي، خصوصا علي معلول وحمدي فتحي وجونيور أجايي، ومحمد الشناوي لو تأكد غيابه وهو يمثل قوة كبيرة للأهلي".

وواصل: "الزمالك يملك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى فني، ولكن عليهم التحلي بالجماعية والشراسة الهجومية والعزم على الفوز وتقديم أداء جيد في نفس الوقت".

وأكمل: "لو لعب الأهلي أمام الزمالك والأخير يمر بنفس غيابات الأهلي، لخاض الأهلي المباراة بشراسة هجومية ولن يفوّت الفرصة".

وشدد: "وبالتالي على لاعبي الزمالك استغلال فرصة غيابات المنافس والفوز وتقديم أداء قوي".

وكشف عن وجهة نظره في التشكيل: "أحمد فتوح هو الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر، لأنه يملك التوازن الدفاعي والهجومي، ومستواه ثابت منذ عودته للفريق".

وأضاف: "أمّا عبد الشافي فقد عاد من الإصابة لتوه بعد فترة غياب طويلة وخاض مباراة الكأس بشكل جيد، لكن لا يجد التعجل والدفع به أمام الأهلي".

وتحوّل لخط الهجوم: "أفضّل أن يقود مروان حمدي هجوم الزمالك لأنه قوي بدنيا وفاز بثقة الجهاز الفني بعد مستواه مؤخرا وهدفيه أمام تونجيث".

وأكد: "يجب على كارتيرون استثمار مروان حمدي جيدا خلال المباراة، ويكون لديه على الدكة الجزيري وأحداد للاستفادة بهما في الشوط الثاني بعد أن يستنفذ مروان كل طاقته".

وأتم: "أناشد كارتيرون بقراءة الأهلي جيدا واستغلال نقاط ضعفه، فهذه المباراة هي بمثابة مصالحة للجماهير بعد الخروج الإفريقي، وكذلك الفوز مهم من أجل المنافسة على لقب الدوري".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة لكنه خاض 3 مباريات أقل من غريمه.