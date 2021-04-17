نور السيد: ننقل خبراتنا للاعبي الجونة الصغار.. وعودة رضا شحاتة صنعت الفارق

السبت، 17 أبريل 2021 - 01:06

كتب : FilGoal

نور السيد - الجونة - البنك الأهلي - الصورة من حساب الجونة الرسمي

أكد نور السيد قائد الجونة أن لاعبي فريقه الكبار يحاولوا نقل خبراتهم لعناصر الفريق الشابة.

نور السيد

النادي : الجونة

الجونة

وفاز الجونة على إنبي بهدف نور السيد في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وقال نور السيد لقناة "أون تايم سبورتس": "أحاول تقديم كل ما لدي في المباريات".

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وعن تسجيله لهدف من تسديدة بعيدة المدى "أنا مميز في هذه التسديدات منذ فترة طويلة".

وتابع "سددت بنفس الطريقة من مسافة أبعد ضد وادي دجلة وكانت أخطر من كرة إنبي".

واستمر "أبارك للاعبي الفريق وللجهاز الفني وإدارة الفريق على الفوز".

وأوضح "مباراة اليوم لم تكن لتقبل القسمة على اثنين".

وشدد "عودة رضا شحاتة لقيادة الفريق صنعت الفارق".

وغاب رضا ضحاتة عن التواجد على دكة البدلاء بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أن تتحول عينته لسلبية ويعود لقيادة الفريق".

وواصل "خسرنا مباريات لم يكن يجب عليها أن نخسرها".

وأتم "نحاول أن ننقل خبراتنا للاعبي الفريق صغار السن الذين يلعبون في الدوري لأول مرة".

ووصل الجونة للنقطة 24 ليحتل المركز الثامن في جدول الدوري المصري الممتاز.

نور السيد الجونة
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